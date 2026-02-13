Padres de familia cuestionan ceremonia de graduación en Sabinas

SABINAS, COAH.- La subdirectora de la escuela secundaria Venustiano Carranza, Mireya Fernández, aclaró que hubo un malentendido sobre la celebración de la graduación.

Algunos padres de familia habían señalado que se realizaron imposiciones para la celebración, pero la escuela solo se enfoca en el protocolo de graduación y no está autorizada para realizar eventos adicionales.

"Nosotros solo nos enfocamos en el protocolo de graduación, no tenemos autorización para participar en otra cosa", dijo Fernández Torres. Aclaró que ni las fotografías ni la participación en algún evento es obligatorio, y que los paquetes de fotografías no son obligatorios.

"El padre de familia decide si quiere adquirir las fotografías o no, y no hay problema si no lo hace", agregó. Fernández Torres explicó que hubo una reunión con los padres de familia para solicitar su apoyo, pero que la asistencia no es obligatoria.

La escuela solo se limita a realizar la ceremonia de graduación y a tomar la fotografía del alumno, pero si el padre no está interesado en adquirirla, no es obligatorio. Fernández Torres invitó a los padres de familia a aclarar cualquier duda y a no sentirse presionados.