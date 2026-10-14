Gran Cabalgata 2026: 37 millones en derrama para la Región Carbonífera

SABINAS, COAH.- La derrama económica que los eventos turísticos han generado en la Región Carbonífera supera los 50 millones de pesos, informó el licenciado Javier Ruiz Izaguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes.

Dijo que, por ejemplo, la Gran Cabalgata 2026 dejó una derrama de más de 37 millones de pesos, lo cual representa una cantidad importante para los diferentes sectores, como el hotelero, restaurantero, gasolinero, pequeños comerciantes y demás prestadores de servicios.

Indicó que, para cerrar el año 2026, la Región Carbonífera habrá rebasado la meta en recursos económicos captados por concepto de turismo de eventos, en comparación con el año pasado, esperando que en 2027 se generen más actividades, ya que la intención es seguir impulsando dichos acontecimientos.

Agregó que, durante la próxima semana, convocarán a otra rueda de prensa en la OCV para anunciar un evento religioso que se realizará en el Club de Leones de esta ciudad.

Finalmente, externó que, con la reactivación del carbón, indudablemente también se beneficia la economía de los cinco municipios que conforman esta cuenca.