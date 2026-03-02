Ciclismo de montaña regresa a Sabinas: Gran Serial MTB Coahuila 2026

SABINAS, COAH.- El ciclismo de montaña regresa a la región carbonífera con la realización de la 2ª Etapa del Gran Serial MTB Coahuila 2026, programada para el 15 de marzo a las 8:30 de la mañana en la pista del Ejido El Mezquite.

El evento es organizado por el equipo Águilas XC y contará con recorridos de 12.3 kilómetros, diseñados para poner a prueba la resistencia y estrategia de los competidores. En la categoría Elite se disputarán tres vueltas bajo un formato de relevos hombre-mujer-hombre. Los Expertos e Intermedios recorrerán dos vueltas, mientras que Femenil, Principiantes y Master 60 enfrentarán una vuelta.

También se habilitará un circuito alterno de 5.5 kilómetros, en el que las Iniciadas femenil y los Iniciados varonil competirán en una sola vuelta. La inscripción tiene un costo de 300 pesos y la placa de participación de 50 pesos.

La jornada incluirá además una carrera infantil, con inscripciones abiertas el mismo día del evento, fomentando la participación de las nuevas generaciones en el ciclismo.

El Gran Serial MTB Coahuila 2026 se consolida como una competencia que impulsa el deporte y la convivencia comunitaria, fortaleciendo el orgullo regional y la integración de los ciclistas en Sabinas.