Vecinos de Sabinas exigen atención a baches en colonia Sarabia

SABINAS, COAH.- "Hasta ya está horrible", se quejó Enriqueta Cruz, vecina con 40 años viviendo en la colonia Sarabia, al señalar el deterioro del pavimento de la esquina de las calles Alfonso Reyes y Francisco I. Madero. La residente afirmó que autoridades municipales prometieron tapar los hoyos hace dos meses, pero que la obra nunca ocurrió y el pavimento luce peor.

Acompañada por su esposo Sergio Pullas, explicó que el cruce recibe paso constante de automovilistas que golpean suspensión y llantas. Aseguró que administraciones anteriores anunciaron la calle como pavimentada y que, pese a reportes, nadie volvió para atender el problema.

Los vecinos del sector, dijo, resienten la falta de mantenimiento porque los baches se amplían con lluvias y tráfico diario. Comentaron que algunos conductores intentan librarlos invadiendo carril contrario, lo que genera riesgos de choque en un punto ya conflictivo.

Cruz pidió a las autoridades atender el reclamo sin excusas, pues llevan cuatro décadas en el barrio y conocen el patrón de promesas incumplidas. Subrayó que un reparo oportuno evitaría daños a vehículos y podría hacerse con cuadrillas locales sin costo mayor.

La queja se suma a otras de colonias de Sabinas donde la carpeta asfáltica se degrada antes de tiempo. Mientras no haya intervención, vecinos seguirán esquivando cráteres en la Sarabia y exigiendo que la administración actual cumpla lo que anteriores dejaron pendiente.