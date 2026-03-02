Gobierno de Coahuila refuerza su estrategia integral de seguridad

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Seguridad en Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, dio a conocer que el Gobierno de Coahuila reafirmó su estrategia integral de seguridad tras la reunión mensual encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno y corporaciones federales.

Durante el encuentro, se evaluaron resultados y se afinaron operativos que permiten mantener al estado con indicadores delictivos a la baja, consolidándolo como una de las entidades con mejores resultados en materia de seguridad a nivel nacional.

En la sesión participaron representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y Protección Civil.

"El mandatario estatal lideró la revisión de estrategias enfocadas en operativos permanentes en zonas urbanas y rurales; blindaje en municipios colindantes con otras entidades; patrullajes en caminos de primero, segundo y tercer orden y coordinación interinstitucional ante emergencias y hechos de alto impacto", detalló Gutiérrez Rodríguez.

Acciones de la autoridad

Uno de los temas centrales, dijo, fue la creación de un agrupamiento especializado en seguridad carretera. Actualmente se afinan detalles relacionados con capacitación, facultades legales, protocolos de actuación y fecha de presentación oficial.

En una primera etapa, el nuevo cuerpo estaría integrado por al menos 50 elementos, con proyección de crecimiento conforme avance su implementación. Este agrupamiento operará principalmente en carreteras de competencia estatal, aunque podrá brindar apoyo en tramos federales en coordinación con la Guardia Nacional, siempre respetando los ámbitos legales de competencia.

Detalles confirmados

El Secretario de Seguridad añadió que la estrategia contempla reforzar la vigilancia en límites estatales, así como en tramos municipalizados y carreteras estratégicas. Además de inhibir actividades delictivas, el agrupamiento tendrá capacidad de respuesta ante accidentes graves y situaciones de emergencia.

Finalmente, reiteró que los operativos continúan de manera permanente y que los resultados se reflejan mes con mes en la disminución de la incidencia delictiva.