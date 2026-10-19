Accidente de tractocamión en Sabinas genera movilización de autoridades

SABINAS, Coah.- Un tractocamión quinta rueda fue localizado volcado y abandonado sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 88 del tramo Sabinas-Monclova.

El reporte del accidente se recibió alrededor de las 9:00 de la mañana, lo que movilizó a elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana hasta el lugar de los hechos.

Al arribar, las autoridades localizaron la pesada unidad fuera de su posición normal, volcada a un costado de la carretera, sin que se encontrara alguna persona en el sitio que pudiera proporcionar información sobre lo ocurrido.

Pese a la movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia, no fue localizado el conductor del tractocamión, por lo que se desconocía su paradero al momento del reporte.

La presencia de la unidad accidentada generó la intervención de las autoridades correspondientes, que acudieron para revisar las condiciones en que se encontraba el vehículo y atender el reporte. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de la volcadura ni las circunstancias en que el conductor habría abandonado el tractocamión.