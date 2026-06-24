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Coahuila

Guardia Nacional y Cruz Roja atienden accidente en Sabinas

El accidente ocurrió en el tramo Allende-Nueva Rosita, a la altura de la Cuesta Codornices.

Por Teresa Muñoz - 24 junio, 2026 - 05:39 p.m.
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      SABINAS, COAH.- Un accidente carretero entre dos unidades de carga pesada se registró este miércoles sobre la carretera federal 57, tramo Allende-Nueva Rosita, a la altura de la Cuesta Codornices.

      Elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes, junto con paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a los conductores involucrados.

       

      De acuerdo con el peritaje preliminar, el choque ocurrió por alcance. Una de las unidades terminó volcada a un costado de la cinta asfáltica, sin que se reportaran personas hospitalizadas.

      Las autoridades confirmaron que los conductores resultaron ilesos y no requirieron traslado médico, por lo que únicamente se registraron daños materiales en ambas unidades.

       

      La circulación en la zona fue obstruida temporalmente para permitir las maniobras de atención y retiro de los vehículos, lo que generó retrasos en el tránsito de la vía federal.

      Tras las labores de auxilio, la carretera fue liberada parcialmente, quedando bajo vigilancia de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los automovilistas.

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