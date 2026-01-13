FGE detiene a guardias de Ferromex por crimen en Múzquiz

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención de dos guardias de seguridad de la empresa Ferromex, señalados como presuntos responsables del homicidio de Giovanni N., un joven de 27 años originario del municipio de Frontera.

El cuerpo sin vida fue localizado en las inmediaciones de la comunidad de Estación Barroterán, en el municipio de Múzquiz.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Giovanni N. fue sorprendido por los elementos de seguridad privada mientras presuntamente sustraía material de la vía férrea. Tras este hecho, se habría producido un altercado que culminó con la muerte del joven, aunque las autoridades aún no han revelado los detalles precisos sobre la causa del deceso.

La FGE destacó que la captura de los presuntos responsables fue posible gracias a las labores de investigación y coordinación entre diversas corporaciones policiales, que dieron seguimiento puntual al caso desde el hallazgo del cuerpo.

Los detenidos ya se encuentran a disposición de un agente del Ministerio Público. A pesar de las detenciones, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar las circunstancias exactas que rodearon el crimen.

Se espera que en los próximos días se realicen más diligencias y peritajes que permitan avanzar en el proceso judicial. Este caso ha generado una profunda conmoción en quienes conocían al joven, donde familiares, amigos y vecinos han expresado su indignación y exigido justicia.