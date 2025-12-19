Registro Público de la Propiedad mantendrá atención durante vacaciones: Eduardo Reséndiz

SABINAS, COAH.- Con el inicio del periodo vacacional de fin de año, el Registro Público de la Propiedad informó que continuará brindando atención a la ciudadanía mediante su plataforma digital, además de contar con personal de guardia para atender asuntos prioritarios. Así lo aseguró el titular de la dependencia, Eduardo Reséndiz Carrales, quien destacó la importancia de mantener la operatividad en estas fechas.

El periodo vacacional comenzó el viernes 19 de diciembre y se extenderá hasta el 7 de enero de 2026. Durante este lapso, los trámites cotidianos como donaciones, compraventas y consultas estarán a cargo de los notarios públicos, quienes cuentan con acceso directo a la plataforma digital para registrar y dar seguimiento a estos procesos.

Reséndiz Carrales subrayó que la modalidad virtual ha permitido agilizar la atención y garantizar que los servicios no se vean interrumpidos, incluso en temporada de descanso administrativo. La presencia de personal de guardia busca atender casos urgentes y dar respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios.

El funcionario reiteró que el Registro Público de la Propiedad en Coahuila se ha consolidado como uno de los más eficientes del país, gracias a la visión estratégica y las inversiones realizadas por el gobierno estatal. Estas acciones han permitido modernizar la infraestructura tecnológica y ofrecer un servicio más ágil y confiable.

Finalmente, destacó que la continuidad en la atención refleja el compromiso de la institución con la ciudadanía y con las entidades que requieren servicios complementarios. Con ello, se busca mantener la confianza en el Registro Público y fortalecer la transparencia en los procesos relacionados con la propiedad y el patrimonio de los coahuilenses.