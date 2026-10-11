Adolescencia sin límites; urge autoridad de padres

NUEVA ROSITA, COAH.- La doctora Lorena Sáenz Menchaca lamentó los recientes hechos de violencia que se han registrado en la entidad coahuilense, donde cada vez más se ven involucrados los jóvenes.

Señaló que es una situación indescriptible y muy lamentable lo que se está viviendo con la juventud, consecuencia de tantos vicios que les generan más ansiedad, más depresión, en una situación despersonalizante que los lleva a cometer este tipo de actos.

"Este es un llamado a toda la sociedad, a toda la comunidad y principalmente a los padres de familia, que son la primera trinchera, los exhortamos a retomar los límites y la autoridad", destacó.

Explicó a su vez que todo adolescente requiere contención para pasar ese puente colgante sin barandales que es la adolescencia y llegar a la adultez, pues sin ello difícilmente se formarán jóvenes de bien.

Expuso que la adolescencia es como un puente colgante sin pretiles y abajo están los tiburones o los cocodrilos, de tal manera que, para transitar, necesitan los barandales que son la autoridad y los límites; eso es lo que permite llegar a la adultez de una manera sana emocionalmente.

Recordó el caso registrado en el Ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. De acuerdo con lo que se ha conocido, los jóvenes involucrados en la muerte de una maestra habían estado en un anexo en varias ocasiones.

"En ellos existe el protagonismo, esa parte que atrae a la adicción en el deseo de sentirse feliz, de "aquí estoy, que me vean". Consideró que el ataque fue algo premeditado porque en sus redes de alguna manera se vaticinaba esa planeación.

Expresó que le dio mucha tristeza ver la mirada de uno de los hermanos al momento de la captura, una mirada muy triste y perdida. Dijo también comprender el dolor de la familia de la maestra que perdió la vida.

Consideró además que la docente fallecida, en su afán de detener a "Los Cuates" para que no llegaran con los chicos, puso toda su fuerza y adrenalina para defenderse.

Señaló que, de acuerdo con lo que se informó de la necropsia, las heridas en la víctima eran incontables en brazos y heridas penetrantes en cabeza, lo que indica que la maestra realmente se defendió tratando de que alguien viniera a detener a los atacantes.