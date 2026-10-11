Incendio consume auto en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron el incendio de un automóvil Chevrolet que se encontraba a un costado de la carretera estatal número 20, en el tramo de Múzquiz a Palaú.

Tras recibir el reporte, los cuerpos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender el siniestro y realizar las maniobras necesarias para controlar las llamas.

El director de la base de bomberos, Valentín Elizalde Nieto, acudió al sitio para coordinar las acciones correspondientes junto con los apagafuegos.

Personal de la base trabajó para sofocar las llamas y evitar que el incendio representara un riesgo mayor en ese sector de la carretera para los automovilistas que circulaban por dicho lugar.

Acciones de la autoridad

De manera preliminar, se presume que un posible cortocircuito habría originado el siniestro; sin embargo, esta causa no fue confirmada. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incendio, por lo que la emergencia quedó sin víctimas que lamentar. Cabe señalar que en el lugar no fue localizado el o la propietaria del coche.