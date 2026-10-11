Sin "tregua" robos en Ranchos de La Cuchilla

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El comisariado del ejido La Cuchilla, Leonel Gómez Camacho, denunció que no paran los robos en el sector ejidal ante lo cual, existe desesperación entre los propietarios principalmente de ranchos.

Informó que, un agremiado al ejido, le comunicó que, fue víctima nuevamente de los amantes de lo ajeno, reportando el robo de herramienta, tanques de gas y materiales que utiliza para su trabajo.

"En lo que va del año se han registrado fácilmente alrededor de 30 robos en el ejido", señaló el entrevistado, destacó a su vez que, todo esto ha sido reportado a la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera que tiene a su cargo el licenciado Diego Garduño Guzmán.

Acciones de la autoridad

Y sí han tenido resultado las investigaciones, logrando detener acerca de 5 presuntos, sin embargo, hay más personas involucradas porque los robos siguen, no dan tregua los delincuentes.

Reiteró que, afortunadamente cuentan con el apoyo de las autoridades y cada vez que hacen el llamado acuden oportunamente, pero desgraciadamente los robos continúan, pues atrapan a un ladrón y luego salen dos o tres más.

Impacto en la comunidad

Explicó que rompen los cercas, se roban el fierro de los cercos perimetrales, cable y todo el material que se puede vender, suponiendo que es para la compra de droga.

Detalló que, los daños son cuantiosos, tan solo por el robo de seis kilómetros de cable de alta tensión que va al tiro vertical, se habla de alrededor de 400 mil pesos nada más en ese robo, por lo que el monto total en estos 30 robos debe superar ya el medio millón de pesos.

Finalmente invitó a sus compañeros ejidatarios a levantar las denuncias para darle seguimiento al tema, a cuidarse entre todos, extremar precauciones, dejar todo bien cerrado, no dejar tantas cosas en los ranchitos, además de implementar medidas de seguridad como cámaras y energía solar en lugares estratégicos, y solicitar el apoyo de la Fiscalía.