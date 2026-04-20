Estudiantes del TecNM visitan Bimbo en Monterrey para fortalecer su formación

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer su formación académica mediante la vinculación con el sector productivo, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial del TecNM Región Carbonífera realizaron una visita a la empresa Bimbo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La actividad se llevó a cabo el pasado 15 de abril de 2026, contando con la participación de alumnas y alumnos de sexto y octavo semestre, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los procesos productivos implementados por la reconocida empresa, así como las estrictas normas de calidad que rigen su operación.

Durante la visita, las y los estudiantes participaron en diversas charlas informativas y dinámicas de aprendizaje, lo que les permitió ampliar su perspectiva sobre la industria alimentaria y los estándares de eficiencia y mejora continua aplicados en el entorno laboral real.

El recorrido estuvo acompañado por la Mtra. Oralia Villarreal Villalobos y el Mtro. Jesús Daniel Contreras Verástegui, quienes guiaron y respaldaron a los estudiantes durante esta experiencia formativa, destacando la importancia de este tipo de actividades para complementar la enseñanza en el aula.

Autoridades académicas expresaron su agradecimiento a la empresa Bimbo en Monterrey por las atenciones brindadas, subrayando que este tipo de colaboraciones fortalecen el trabajo conjunto entre instituciones educativas y el sector empresarial, en beneficio del desarrollo profesional de los futuros ingenieros.