Choque vehicular impacta zona comercial en Sabinas

Un accidente automovilístico se registró este lunes en pleno corazón de Sabinas, específicamente en la intersección de las calles Francisco I. Madero y Emilio Carranza. El conductor de un vehículo perdió el control y terminó impactándose casi de lleno contra un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa, provocando momentos de tensión entre comerciantes y transeúntes.

El percance ocurrió en una zona de alta afluencia peatonal y vehicular, lo que generó alarma inmediata entre quienes se encontraban en el área. Afortunadamente, según los primeros reportes de las autoridades, no se registraron personas lesionadas de gravedad, aunque el impacto fue lo suficientemente aparatoso como para causar daños materiales considerables.

Este incidente ha encendido las alertas entre los comerciantes del sector, ya que se trata de la segunda ocasión en lo que va del año que ocurre un accidente de este tipo en el mismo punto. Vecinos y trabajadores de la zona han comenzado a solicitar medidas preventivas más estrictas para evitar futuros percances.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron rápidamente al lugar de los hechos para tomar conocimiento del accidente. Además de controlar la circulación vehicular, realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del choque y deslindar responsabilidades.

Las autoridades locales han exhortado a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta zona, especialmente en horarios de mayor movimiento. Mientras tanto, el establecimiento afectado evalúa los daños sufridos y se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial sobre el incidente.