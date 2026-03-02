Empresarios gasolineros de Múzquiz descartan alza en precios de combustibles

REGIÓN CARBONÍFERA DE COAH.- La reciente escalada bélica en Medio Oriente ha generado inquietud sobre un posible impacto en los precios de los combustibles en México. Sin embargo, empresarios gasolineros consultados en la región consideran que, al menos por ahora, no existen señales de incrementos inmediatos que afecten a los consumidores.

Miguel Delgado Purón, señaló que los conflictos en esa zona del mundo suelen presionar el precio internacional del petróleo. Recordó que en los últimos días el barril ha registrado un aumento de entre 8 y 10 %, aunque consideró que no se trata de un repunte sostenido. "Son conflictos que no deben durar tanto", expresó, al tiempo que subrayó que el precio tope de 24 pesos por litro de gasolina regular fijado por el Gobierno Federal sigue vigente.

Delgado Purón añadió que, mientras se mantenga ese límite oficial, no espera que se vea presionado de manera significativa el mercado interno. A su juicio, los consumidores mexicanos pueden estar tranquilos en el corto plazo, pues las medidas de contención aplicadas por la autoridad han funcionado como un amortiguador frente a la volatilidad internacional.

En la misma línea, Rafael Martínez Villarreal, empresario de Múzquiz, descartó un alza inmediata en los precios. "Hasta ahorita no ha habido nada; sigue vigente el convenio con la presidenta de mantener el precio de la magna", afirmó. Explicó que, aunque los precios se rigen por los mercados internacionales, en México la referencia dominante la establece Pemex, y hasta el momento no se han recibido noticias de ajustes.

Martínez Villarreal destacó que incluso con los sucesos globales, el crudo venía bajando en Estados Unidos y que los reportes revisados no anticipaban efectos inmediatos. Reconoció que podrían existir impactos en plazos más largos, pero no de manera automática. "Hay muchos factores -inventarios, tipo de cambio, logística- y al momento la tendencia local es de estabilidad o ligera baja, no de repunte", puntualizó.

Ambos empresarios coincidieron en que, aunque siguen con atención la evolución del conflicto en Medio Oriente, el panorama local se mantiene estable. Señalaron que cualquier modificación dependerá de las decisiones de Pemex y de las condiciones oficiales, por lo que pidieron no adelantar escenarios y esperar señales claras desde la autoridad energética antes de anticipar cambios que afecten el bolsillo de los automovilistas.