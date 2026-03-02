Presa Palo Blanco en Coahuila reabre su acceso tras descartar cocodrilos

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Luego de confirmar que no existe la presencia de otro cocodrilo en la Presa Palo Blanco, autoridades municipales determinaron reabrir este lunes el acceso al sitio recreativo, que se perfila como uno de los puntos de mayor afluencia durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Acciones de la autoridad

Tras realizar las inspecciones correspondientes y descartar cualquier riesgo para la población, se informó que el lugar puede ser visitado nuevamente. No obstante, se hizo un llamado a quienes acudan a extremar precauciones y disfrutar del espacio con responsabilidad, a fin de evitar incidentes.

Deterioro y problemas de limpieza

Aunque el peligro fue descartado, la presa enfrenta actualmente un evidente deterioro, principalmente en su entrada, donde el desgaste de las rocas podría representar un riesgo para los visitantes.

Asimismo, la acumulación de basura en distintas áreas continúa siendo un problema. Ante esta situación, se exhortó a la ciudadanía a mantener limpio el espacio y contribuir a su conservación, especialmente ante la cercanía de la temporada alta de turismo.