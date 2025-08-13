Gran Cabalgata Sabinas 2023: Celebración de la Tradición Vaquera en Coahuila

SABINAS, COAH.- La ciudad se alista para recibir a miles de visitantes en la edición número 36 de la Gran Cabalgata, que se celebrará el próximo sábado 6 de septiembre. Este emblemático evento, considerado uno de los más importantes del estado, se estima dejará una derrama económica superior a los 30 millones de pesos, impulsando significativamente el comercio local y regional. Autoridades estatales y organizadores destacaron el impacto positivo que tendrá en la economía y el turismo de la región carbonífera.

En rueda de prensa, la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, confirmó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas asistirá al evento, al que calificó como insignia de Coahuila. Amezcua subrayó el compromiso del gobierno estatal para fortalecer actividades que promuevan el turismo y la identidad cultural, reconociendo el esfuerzo conjunto entre autoridades, ciudadanía y patrocinadores.

Julio Aguirre Montemayor, presidente del patronato de la Gran Cabalgata, agradeció el respaldo del gobierno estatal, así como el apoyo de empresas locales y regionales que han contribuido a proyectar el evento a nivel nacional e internacional. Además, destacó la importancia de la Cabalgata Santo Domingo–Sabinas, que se suma al recorrido principal y fortalece la participación de jinetes y aficionados a la equitación.

Como parte de las actividades complementarias, se confirmó la realización del Rodeo del Desierto, que presentará el 40% de las montas que se realizan en este tipo de espectáculos. Este atractivo promete enriquecer la jornada para los apasionados del rodeo, consolidando a Sabinas como un referente en eventos ecuestres y de tradición vaquera.

Finalmente, el subsecretario de gobierno en la región carbonífera, Francisco Tobías Hernández, reiteró que este tipo de celebraciones se convierten en anclas turísticas que dinamizan la economía local. Cristina Amezcua concluyó que, gracias al trabajo en equipo y al entusiasmo ciudadano, la edición 36 de la Gran Cabalgata de Sabinas será una de las mejores en la historia, reafirmando su lugar como la más destacada de México.