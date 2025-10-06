Impacto de camioneta en puesto de comida afecta funeraria en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Durante las primeras horas de este lunes, se registró un aparatoso accidente sobre la calle Presidente Juárez, en la zona centro de esta Villa, cuando una camioneta Dodge se impactó violentamente contra un puesto de comida.

El incidente no solo dejó completamente destruido el negocio conocido como "Gorditas Roger", sino que también afectó la fachada de una reconocida funeraria de la comunidad.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, pertenecientes al Mando Coordinado y bajo la dirección del director José Ponce Sánchez, acudieron al lugar para verificar los hechos.

Al llegar, los oficiales encontraron el puesto de comida totalmente dañado, así como visibles afectaciones en la estructura frontal de la funeraria.

Tras realizar rondines por el sector principal de la Villa, los agentes lograron localizar una camioneta blanca abandonada a escasos metros del lugar del impacto.

El vehículo coincidía con las características del que habría provocado el siniestro, por lo que fue remolcado y trasladado a un corralón municipal para continuar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se presume que el conductor responsable viajaba en dicha unidad momentos antes del accidente. Hasta el momento, no se ha identificado al propietario ni se ha confirmado si se encontraba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia al momento del impacto.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas tras el incidente, en tanto, las partes afectadas han sido exhortadas a acudir a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común para interponer las denuncias correspondientes.

De esta manera, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.