Altar de muertos a Sadako Sasaki destaca en Festival del Colegio Montessori

SABINAS, COAH.- El Colegio Montessori celebró el Festival del Día de Muertos con un espectáculo de gran calidad que destacó la importancia de las tradiciones mexicanas y la cultura de otros países.

Ana Lucía Arizpe Cárdenas, directora del colegio, destacó que este evento es una oportunidad para que los alumnos aprendan y aprecien la riqueza cultural de México y del mundo.

"Este espectáculo es el resultado del esfuerzo y dedicación de toda la comunidad educativa", dijo Arizpe Cárdenas. "Los padres de familia, maestros y alumnos trabajaron juntos para crear un evento que fuera memorable y educativo". El colegio se enfoca en cultivar las tradiciones mexicanas y en promover la paz y la comprensión entre las culturas.

El altar de muertos fue dedicado a Sadako Sasaki, una joven japonesa que se convirtió en un símbolo de la paz y la esperanza después de la bomba atómica de Hiroshima. "Elegimos a Sadako porque creemos que su historia es un poderoso recordatorio de la importancia de trabajar por la paz y la armonía en el mundo", explicó Arizpe Cárdenas. "Queremos que nuestros alumnos comprendan el valor de la vida y la importancia de promover la paz y la comprensión entre las culturas".

El festival fue un éxito gracias al esfuerzo de todos los involucrados. Los alumnos y maestros crearon tapetes, grullas de papel y otros adornos que decoraron el lugar. La directora del colegio agradeció a todos los que participaron y se esforzaron por hacer de este evento algo especial.

El Colegio Montessori de Sabinas es un ejemplo de cómo la educación puede ser una herramienta poderosa para promover la cultura, la paz y la comprensión entre las personas. La directora invitó a la comunidad a unirse a ellos en futuras actividades y eventos.