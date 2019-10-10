Imputan homicidio de ejidatario a tres

SABINAS, COAH.- La tarde de ayer fueron presentados ante el juez del juzgado penal mediante audiencia inicial tres de cinco implicados en el crimen de un habitante del ejido Agujita.

El ministerio público formuló imputación por el delito de homicidio doloso calificado por haberse cometido con ventaja con motivo de un robo y daños calificados en un lugar habitado:

Los individuos procesados responden a los nombres de Francisco Ezequiel, Jesús Adrián y Eliar Felipe, destacó el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramirez Guillén.

Estas personas aparecen como implicadas en el asesinato del ejidatario Arnulfo Sanmiguel hechos registrados el pasado 6 de octubre en el rancho propiedad de la víctima.

Los involucrados enfrentarán su proceso bajo prisión preventiva informó la autoridad.