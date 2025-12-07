Karina Ríos Ornelas lidera inauguración de bazar navideño en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- En el salón de usos múltiples del DIF Municipal de San Juan de Sabinas se inauguró el Primer Bazar Navideño 2025, un espacio destinado a promover el talento y la creatividad de los emprendedores locales. Durante tres días —viernes, sábado y domingo— los asistentes podrán recorrer los distintos stands y adquirir productos elaborados por manos de la región, en un ambiente festivo y familiar.

El evento fue encabezado por Karina Ríos Ornelas, presidenta honoraria del DIF Municipal, quien destacó la importancia de abrir espacios que impulsen la economía de las familias y fortalezcan la unión comunitaria. En su mensaje, agradeció el respaldo del alcalde Oscar Ríos Ramírez y la presencia de autoridades municipales, regidores, directores y representantes de medios de comunicación, quienes se sumaron a la celebración.

En el acto inaugural también participó el sacerdote Jorge Luis Flores, quien ofreció la bendición al bazar, resaltando el espíritu de solidaridad y esperanza que caracteriza estas fechas. Su intervención fue recibida con aplausos y reconocimiento por parte de los asistentes, quienes valoraron el gesto como un símbolo de unión y fortaleza para la comunidad.

Karina Ríos Ornelas subrayó que este proyecto nació "con mucho cariño, con mucho amor y con muchas ganas de que las personas que hoy están aquí puedan ayudarse y vender sus artículos". Recalcó que el bazar fue concebido como una iniciativa hecha "con el corazón", con el objetivo de brindar oportunidades a quienes buscan compartir sus productos y tradiciones en un entorno de convivencia.

El Primer Bazar Navideño 2025 se perfila como una celebración que no solo impulsa la economía local, sino que también refuerza los lazos comunitarios en San Juan de Sabinas. Con la participación de emprendedores, autoridades y ciudadanos, el evento se convierte en un punto de encuentro que refleja el espíritu navideño y la solidaridad que caracteriza a la región.