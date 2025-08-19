Incendio en empresa Ferromex moviliza a Bomberos de Sabinas

Este martes, poco antes del mediodía, se registró un incendio en los patios de la empresa Ferromex, donde las llamas consumieron pastizales y diversos materiales pertenecientes a la compañía. El siniestro se extendió hasta uno de los durmientes del puente ferroviario, generando alarma entre los trabajadores y vecinos de la zona.

De acuerdo con las autoridades, el incendio fue provocado intencionalmente, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia. La máquina del ferrocarril con número económico 4916, que transitaba por la zona, tuvo que detener su marcha de forma precautoria, ya que transportaba cloro, una sustancia altamente inflamable que pudo haber agravado la situación.

El comandante de Bomberos de Sabinas, José Pichardo González, confirmó que el tren provenía de Piedras Negras con destino a Ciudad Frontera. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, se logró evitar una tragedia mayor. Dos camiones cisterna fueron utilizados para sofocar las llamas, mientras que cuadrillas de Ferromex colaboraron activamente en las labores de contención.

Las maniobras se prolongaron durante varias horas, debido a la extensión del fuego y la presencia de materiales combustibles en el área. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron significativos.

Las autoridades ya investigan el origen del incendio y buscan identificar al responsable del acto de vandalismo. Mientras tanto, Ferromex evalúa las afectaciones en su infraestructura y refuerza sus medidas de seguridad para prevenir futuros incidentes.