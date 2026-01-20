Descuentos en derechos vehiculares en Coahuila

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila mantiene vigentes durante el primer trimestre de 2026 diversos descuentos y estímulos fiscales para contribuyentes que realicen el pago oportuno de derechos vehiculares e impuestos estatales, con el objetivo de fomentar la regularización y apoyar la economía de las familias coahuilenses.

De acuerdo con Julio Aguirre Monte Mayor, inspector de la Oficina de Administración Local de Recaudación de Rentas en Sabinas, estos beneficios aplican principalmente al control vehicular 2026, contemplando tarifas preferenciales para distintos sectores de la población. Destacó que los adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad pueden acceder a descuentos que van del 25 al 50 por ciento, dependiendo del modelo del vehículo.

El funcionario explicó que los vehículos con más de 10 años de antigüedad, así como motocicletas, remolques y unidades recreativas, cuentan con cuotas fijas reducidas, lo que representa un alivio significativo en comparación con los derechos ordinarios. Añadió que estos estímulos están respaldados por el decreto fiscal estatal vigente para todo el ejercicio 2026.

Aguirre Monte Mayor subrayó que realizar el pago entre enero y marzo no solo evita recargos y actualizaciones, sino que también permite a los contribuyentes participar automáticamente en el sorteo estatal por pronto pago, en el que se rifarán casas habitación, vehículos nuevos y premios en efectivo, como parte del programa de incentivos del Gobierno del Estado.

Finalmente, el inspector exhortó a la ciudadanía de Sabinas y la región carbonífera a acudir con anticipación o utilizar el portal oficial PagaFácil para consultar adeudos y aprovechar los beneficios disponibles.