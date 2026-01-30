El INE Coahuila recuerda el plazo para realizar trámites de credencial para votar

SABINAS, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el próximo 10 de febrero vence el plazo para que los ciudadanos realicen trámites relacionados con su credencial para votar. La fecha marca el cierre de inscripciones y actualizaciones, quedando únicamente disponibles las reposiciones por robo o extravío después de ese día.

La autoridad electoral subrayó que esta medida busca preparar a la población para el proceso democrático de 2026, cuando se llevará a cabo la elección de diputados locales en Coahuila. Contar con la credencial vigente es indispensable para ejercer el derecho al voto y evitar contratiempos durante la jornada electoral.

En este sentido, se aclaró que a partir del 3 de marzo y durante abril, los módulos del INE estarán dedicados exclusivamente a la entrega de credenciales previamente solicitadas. Quienes no hayan iniciado su trámite antes de la fecha límite ya no podrán hacerlo, salvo en casos de reposición, lo que refuerza la importancia de acudir con anticipación.

El organismo también destacó que el módulo móvil del INE continuará recorriendo distintos puntos de la región, incluyendo Sabinas, Cloete y Agujita. Con ello se busca acercar los servicios a la ciudadanía y facilitar el acceso sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Finalmente, el INE reiteró su llamado a la responsabilidad ciudadana: la credencial para votar no solo es necesaria para participar en las elecciones, sino también para diversos trámites oficiales. La invitación es clara: acudir a los módulos antes del 10 de febrero y asegurar la participación en el próximo proceso electoral.