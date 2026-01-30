Pronóstico: Saltillo enfrenta descenso por frente frío 32, Protección Civil en alerta

SALTILLO, COAHUILA.- De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana se espera un descenso en la temperatura en Saltillo, derivado del frente frío número 32.

Para el sábado 31 de enero se espera una temperatura mínima de un grado centígrado, mientras que para el domingo 1 de febrero será de 2 grados centígrados.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, señaló que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se mantienen atentos a cualquier incidencia que se registre en la ciudad por las bajas temperaturas.

Exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones necesarias y, en caso de cualquier situación de emergencia, comunicarse al 9-1-1.

El director de Protección Civil y Bomberos señaló que es importante no usar braseros, hornos o estufas para calentar el hogar y, en caso de utilizar calentadores, corroborar su correcto funcionamiento, así como mantener una ventilación adecuada para evitar riesgos.

Asimismo, invitó a la población en general a abrigarse adecuadamente; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; e ingerir líquidos calientes para mantener la temperatura corporal.

Si se sale de un sitio caliente, proteger bien boca y nariz; además de incrementar el lavado de manos y el uso de gel antibacterial.

Francisco Martínez Ávalos mencionó que se mantienen habilitados cinco refugios temporales para brindar atención a personas en situación vulnerable: el Grupo Ermita AA, en la calle Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472, ambos en la Zona Centro.

Además del albergue Morir Para Empezar a Vivir, ubicado en la calle Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en la calle Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en la calle Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.