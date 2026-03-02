INE supervisa precampañas en Sabinas

SABINAS, COAH.- Del 1 al 20 de marzo es el periodo establecido para las precampañas, informó Adriana Lizeth Fraire Herrera, presidenta del Comité Distrital Electoral 03 con sede en Sabinas, al precisar que las actividades se realizan al interior de los partidos bajo lineamientos y vigilancia del INE.

Fraire Herrera explicó que las precampañas sirven para organización interna y definición de precandidaturas, sin actos dirigidos al electorado general. Añadió que en el distrito participan nueve partidos, que concurren a las sesiones del comité y se ajustan a las etapas previstas.

Respecto a las candidaturas independientes, la presidenta indicó que el 14 de febrero cerró la convocatoria y que no hubo personas registradas para esa vía. Detalló que, quien aspirara por esa modalidad, debía cumplir requisitos en la fecha establecida, pero nadie lo hizo.

Sobre campañas constitucionales, Fraire Herrera señaló que el periodo oficial corre del 5 de mayo al 3 de junio, cuando participan candidatas y candidatos ya definidos. Esa fase, distinguió, sí implica promoción abierta y actos con electorado.

La funcionaria subrayó que el calendario da certeza a actores políticos y a la ciudadanía, y que el comité vigila plazos y reglas para que cada etapa ocurra como está programada. Pidió a militantes y simpatizantes respetar el marco legal durante el periodo de precampañas.

Con ello, el distrito 03 entró de lleno en la ruta electoral local, mientras partidos afinan estructuras internas antes de pasar a la contienda pública de mayo y junio.