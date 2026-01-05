Infarto provoca muerte de persona en Sabinas

SABINAS, COAH.- Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del fallecimiento de una persona sobre la carretera federal 57, a la altura del entronque al Sauz. El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes 5 de enero, generando movilización de autoridades en la zona.

De acuerdo con la información recabada, la persona perdió la vida dentro de un vehículo mientras se desplazaba de norte a sur por la arteria vial. Testigos alertaron a las corporaciones de seguridad, quienes acudieron para verificar la situación y brindar apoyo en el lugar.

Las primeras indagatorias señalan que la causa del deceso habría sido un infarto agudo. Tras confirmar la muerte, el cuerpo fue trasladado a Funerales García en Sabinas, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, también acudieron al sitio y tomaron conocimiento del incidente. La corporación colaboró en las diligencias y en el resguardo de la zona para evitar complicaciones en el tránsito vehicular.

El caso quedó bajo registro de las autoridades competentes, quienes reiteraron la importancia de atender oportunamente cualquier síntoma de emergencia médica durante los traslados. El lamentable hecho generó consternación entre quienes circulaban por la carretera federal en ese momento.