Ingiere veneno de cucarachas

SABINAS, COAH. Un sujeto de 35 años de edad intentó suicidarse tras ingerir veneno en aerosol para cucarachas conocido en el mercado como H24, el hombre fue encontrado en una tumba familiar que se localiza en el panteón municipal, , de donde fue localizado y trasladado por Paramédicos de Cruz Roja a un hospital de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas del domingo, cuando está persona fue localizado por sus familiares bajo los efectos de la droga por lo que su madre y otra persona más lo sacaron del Panteón, pidiendo ayuda a la Cruz Roja trasladándolo al centro de salud.

El fallido suicida fue valorado por los médicos del Hospital General de esta ciudad donde horas después fue dado de alta, pero refirió a los médicos que había consumido sustancias tóxicas inhaladas acompañadas con el aerosol para quitarse la vida.

Afortunadamente la situación fue controlada inicialmente por los paramédicos de la Cruz Roja quienes le brindaron la atención en forma oportuna para después trasladarlo al centro de salud donde permaneció por varias horas bajo observación.

El paciente fue enviado al área de psicología para que sea atendido por los profesionistas de salud mental para que reciba atención y se olvide de quitarse la vida.