SABINAS, COAH.- La Misión Cultural #87, a través de su director Tomás Ramírez Salazar, hizo extensiva la invitación a la ciudadanía que desee sumarse a sus actividades y talleres a partir de la fecha.

Los talleres que ofrece la Misión Cultural son: carpintería, música, artes plásticas y entretenimiento. "Queremos que todos los interesados acudan a la plaza Solidaridad para inscribirse en nuestra institución", afirmó.

Ramírez Salazar destacó la labor de cada uno de los instructores que componen la Misión Cultural, quienes han trabajado arduamente para brindar una educación de calidad a los alumnos. "La labor de nuestros instructores ha traído muchas satisfacciones tanto a la institución como a la ciudad de Sabinas", reconoció.

La Misión Cultural #87 ha sido un espacio de crecimiento y desarrollo para la comunidad, ofreciendo oportunidades para que las personas puedan aprender y desarrollar sus habilidades en diferentes áreas artísticas y culturales. La institución es un ejemplo de la importancia de la cultura y la educación en el desarrollo de una sociedad.

La invitación está abierta a todas las personas que deseen inscribirse en los talleres de la Misión Cultural. Los interesados pueden acudir a la plaza Solidaridad para obtener más información y realizar su inscripción. La Misión Cultural #87 sigue trabajando para ofrecer una educación de calidad y promover la cultura y el arte en la ciudad de Sabinas.