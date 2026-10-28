Protección Civil inspecciona empresa por malos olores en Sabinas

SABINAS, COAH.- Ante las quejas ciudadanas por los malos olores atribuidos a una empresa procesadora de aceite de aguacate, Protección Civil, a cargo de Sebastián Jaime Arellano, realizó una inspección de seguimiento en las instalaciones de la nave industrial, donde previamente se había aplicado una clausura parcial para frenar las afectaciones a los sectores vecinos.

Durante la revisión, el personal verificó las condiciones operativas de la planta, luego de los reportes difundidos por ciudadanos a través de redes sociales, quienes manifestaron su inconformidad por los olores provenientes del establecimiento.

En la inspección, el encargado de la empresa informó que se encuentran en la fase final del traslado de sus operaciones hacia las afueras de la ciudad de Sabinas y que proyectan desalojar por completo la nave industrial durante la próxima semana.

Explicó que las actividades que todavía se realizan en el lugar corresponden únicamente al procesamiento del producto que permanecía almacenado, con el propósito de concluir el vaciado de las instalaciones y concretar la mudanza.

Asimismo, la representación de la empresa asumió el compromiso de aplicar de inmediato productos químicos neutralizantes para eliminar los olores y reducir las molestias a los habitantes del sector.

También acordó entregar la nave industrial completamente limpia, sin residuos ni afectaciones para los vecinos. Con estas acciones, se busca atender las demandas de las familias sabinenses y evitar que las actividades industriales continúen afectando la tranquilidad de la comunidad, mientras se concreta el retiro definitivo de las operaciones de la planta.