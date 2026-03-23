Sabinas: Inspecciones de salud para pescados y mariscos

SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villareal, confirmó que con la entrada al periodo de primavera y el aumento en las temperaturas, la institución a través del departamento de fomento sanitario realiza inspecciones a los establecimientos donde se venden pescados y mariscos en la región carbonífera.

La medida busca garantizar que los productos sean manejados y almacenados de manera adecuada para evitar riesgos a la salud de los consumidores. "Es importante que los establecimientos cumplan con las normas de higiene y seguridad alimentaria para proteger la salud de nuestros ciudadanos", dijo Jiménez Villareal.

De la misma manera, se realizan inspecciones a las instalaciones de balnearios públicos y privados para garantizar que durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa los ciudadanos tengan garantizado el uso adecuado e higiénico de las instalaciones. "Queremos asegurarnos de que los balnearios sean seguros y saludables para que las familias puedan disfrutar de su tiempo libre sin preocupaciones", agregó.

Jiménez Villareal reiteró que la prioridad será siempre la salud de los ciudadanos por lo cual llamó también a tomar precauciones a la hora de manejar los productos perecederos especialmente los pescados y mariscos que son más delicados de manejar en altas temperaturas. "Es importante que los consumidores también tomen medidas de precaución al comprar y preparar estos productos", dijo.

La Jurisdicción Sanitaria No. 3 continuará realizando inspecciones y brindando orientación a los establecimientos y a la población en general para garantizar la salud y la seguridad de todos. "Estamos comprometidos con la salud de nuestros ciudadanos y trabajaremos para asegurar que todos tengan acceso a alimentos y servicios seguros y saludables", concluyó Jiménez Villareal.