Coahuila invierte 53 millones en infraestructura educativa

SABINAS, COAH.- Las obras de infraestructura educativa realizadas en Coahuila cumplen con los más altos estándares de seguridad, aseguró Julio Long Hernández, titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

El funcionario destacó que estas acciones benefician a estudiantes de distintos niveles escolares, al brindarles espacios dignos y adecuados para su formación académica.

En la Región Carbonífera, se han invertido aproximadamente 53 millones de pesos en infraestructura educativa, contemplando municipios como Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Juárez y Progreso.

Esta inversión, señaló Long Hernández, responde a la necesidad de fortalecer las condiciones de las instituciones y garantizar que los alumnos cuenten con instalaciones seguras y funcionales.

El titular del ICIFED explicó que las obras forman parte del Programa Operativo Anual, el cual se ejecuta bajo estricta normativa y especificaciones técnicas.

La prioridad, subrayó, es proteger la integridad de niñas y niños, evitando cualquier riesgo en los espacios escolares. "Son obras hechas con toda la mano, pensando en que la comunidad estudiantil tenga mejores oportunidades de aprendizaje", puntualizó.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran la Secundaria "Edilberto Montemayor", la Primaria Benito Juárez, la Escuela Primaria Niños Héroes y la Primaria Margarita Maza de Juárez, además de diversas rehabilitaciones en otras escuelas de la región.

Dichas acciones, añadió, representan un esfuerzo conjunto para elevar la calidad educativa en el Estado de Coahuila.

Finalmente, Long Hernández reiteró que el compromiso del ICIFED es seguir trabajando en proyectos que fortalezcan la infraestructura escolar y que garanticen espacios seguros, modernos y adecuados para la enseñanza. Con ello, dijo, se busca que cada estudiante tenga acceso a instalaciones que impulsen su desarrollo académico y personal.