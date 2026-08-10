Maribel N. denuncia fraude tras recibir paquete vacío en Sabinas

SABINAS, COAH.- Una mujer presentó una denuncia penal tras adquirir en línea, a través de Bodega Aurrera, un teléfono celular cuyo paquete llegó vacío, por lo que la Fiscalía General del Estado investiga el caso como un posible fraude.

El delegado, licenciado Diego Garduño Guzmán, confirmó que el pasado 4 de agosto la ciudadana Maribel N. presentó formalmente la querella, misma que ya fue ratificada y se encuentra en trámite.

Explicó que la denuncia fue presentada contra quien o quienes resulten responsables, con el propósito de establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes por el posible ilícito.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, la afectada adquirió en línea un iPhone 17; sin embargo, al recibir el paquete encontró que la caja no contenía el teléfono.

Garduño Guzmán señaló que actualmente se busca identificar a la persona responsable y determinar si alguna de las negociaciones involucradas tiene responsabilidad en los hechos.

Añadió que existe otra querella relacionada con una compra en línea realizada con un particular del estado de Guanajuato, quien presuntamente no cumplió con lo ofrecido.

El delegado añadió que se ejercitan acciones encaminadas a lograr la reparación del daño o la recuperación del objeto material presuntamente defraudado, conforme avance la investigación.