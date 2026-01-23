Fiscalía General del Estado investiga robo e incendio en iglesia evangélica

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que se están llevando a cabo investigaciones sobre el robo e incendio a la iglesia cristiana evangélica "Casa de Bendición", que fue violentada recientemente.

Dos personas han sido detenidas por su probable participación en estos hechos. La línea de investigación se encuentra abierta, y la Fiscalía está trabajando para agotar todas las posibilidades y dar cumplimiento al mandato constitucional.

El pastor de la iglesia presentó una denuncia formal ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones. Es importante destacar que la Fiscalía está trabajando para verificar todas las hipótesis y no se está descartando ninguna línea de investigación.

También se destacó que el robo y el incendio fueron cometidos por personas que buscaban obtener un beneficio económico, y que la denuncia ciudadana es fundamental para llevar a los responsables ante la justicia. La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información sobre estos hechos o cualquier otro delito, la denuncien ante las autoridades correspondientes.

La colaboración ciudadana es clave para mantener la seguridad y el orden en la región carbonífera. La Fiscalía General del Estado está trabajando de manera exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.