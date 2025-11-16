Nombran a Isaac Castañeda Lozano Secretario del Medio Ambiente del PRI en Coahuila

SABINAS, COAH.- Isaac Castañeda Lozano, empresario y activista en materia de medio ambiente, ha sido nombrado Secretario del Medio Ambiente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sabinas, Coahuila. Castañeda Lozano se mostró emocionado por la oportunidad de servir a su comunidad y trabajar en beneficio del medio ambiente.

"Es una oportunidad que se me da por parte del partido para ser parte de este comité y poner todo de mi parte en el ámbito que me corresponde, que es el medio ambiente", dijo Castañeda Lozano. "Vengo con todos los ánimos y con todas las ganas y las intenciones de trabajar y demostrar que el partido del PRI está más activo que nunca".

Castañeda Lozano ha sido un defensor del medio ambiente en Sabinas y ha realizado diversas actividades para promover la conservación y el cuidado del entorno natural. Ahora, como Secretario del Medio Ambiente del PRI, busca potencializar sus esfuerzos y trabajar en colaboración con la comunidad para proteger el medio ambiente.

"Es una oportunidad para poder ayudar al medio ambiente y si es de nuestra ciudad, pues con todo gusto", dijo Castañeda Lozano. "Quiero agradecer al partido por la oportunidad que se me brinda y asegurarle que trabajaré con dedicación y pasión para hacer un cambio positivo en nuestra comunidad".

Con este nombramiento, Castañeda Lozano se convierte en un referente importante en materia de medio ambiente en Sabinas y se espera que su trabajo contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.