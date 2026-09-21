Iván Hernández presenta amparo en Sabinas por falta de agua potable

SABINAS, COAH.- El abogado Iván Hernández informó que se promoverá un amparo indirecto contra una autoridad en este caso SIMAS, al considerar que la falta de agua potable y los cobros que, según señaló, se realizan sin brindar el servicio afectan derechos fundamentales de los usuarios.

Explicó que el recurso está fundamentado en el artículo 4 Constitucional, que reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Hernández señaló que el acuerdo será presentado este martes a las 09:30 horas ante el Juzgado Tercero de Distrito de la ciudad de Piedras Negras y afirmó que el amparo deriva de la situación que, de acuerdo con su planteamiento, se ha registrado de manera constante en Sabinas, Múzquiz y Nueva Rosita.

"Siguen aplicando cobros, siguen cortando el agua pero no dan el servicio que se requiere y que se dice en la Constitución misma", manifestó el abogado, quien agregó que existen familias sabinenses que actualmente carecen del suministro.

Indicó que se trata de un amparo particular y que se manejarán costos accesibles para las personas que requieran este recurso, principalmente aquellas que tienen menores de edad o adultos mayores y necesitan contar con agua potable para sus actividades cotidianas.

Finalmente, explicó que en caso de que un juez federal conceda una suspensión o posteriormente una sentencia favorable, las autoridades deberán atender las determinaciones judiciales correspondientes.

La legislación federal contempla consecuencias para autoridades que incumplan determinadas resoluciones dictadas dentro de un juicio de amparo y en esto debe el Gobierno Municipal también actuar, puesto que no puede ser todo mucha fiesta y, lo mero bueno que son los derechos constitucionales, no los tenemos, abundó el licenciado.