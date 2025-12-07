Joven de 17 años en terapia intensiva tras maltrato en Monclova

SABINAS, COAH.- Un joven de 17 años identificado como Jesús permanece en terapia intensiva con pronóstico grave en la clínica 7 del IMSS en la ciudad de Monclova, luego de haber sido internado en el Centro de Rehabilitación "Mano con Mano", ubicado en la Villa de Cloete. De acuerdo con sus familiares, el menor ingresó hace menos de una semana en busca de apoyo para superar problemas de adicciones, pero terminó hospitalizado con múltiples lesiones que ponen en riesgo su vida.

Los familiares denunciaron que el miércoles recibieron una llamada del centro informando que Jesús había amanecido con los brazos inflamados y que se encontraba en el hospital. Sin embargo, aseguran que nunca se les mencionó ninguna riña ni situación de violencia, lo que consideran el inicio de una serie de mentiras por parte del personal del lugar.

Al llegar al hospital, los parientes encontraron al joven en estado crítico, con golpes visibles, signos de desnutrición y daños internos. Según su testimonio, Jesús fue víctima de tortura, humillaciones y burlas por parte de quienes dirigen el centro, a quienes acusan de no estar capacitados para atender a personas que buscan rehabilitación.

"Estamos pasando por una situación difícil, pedimos justicia por mi sobrino", declaró uno de los familiares, quien exigió que se investigue a fondo lo sucedido en el anexo.

A través de redes sociales, se dio a conocer que la noche del pasado viernes alrededor de las 21 horas, aparentemente se generó un motín al interior del anexo del que aparentemente se fugaron varios internos, sin embargo, la información no ha sido corroborada por las autoridades ni por encargados del lugar.

El caso ha generado preocupación en la comunidad de Sabinas, donde se cuestiona la operación de centros de rehabilitación sin personal especializado ni supervisión adecuada. Los familiares de Jesús reiteraron su llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se garantice que situaciones como esta no se repitan, pues consideran que la vida de su sobrino fue puesta en riesgo por negligencia y maltrato.