Estudiantes de la UDEM filman cortometraje en Sabinas: vida de vaqueros

SABINAS, COAH.- Estudiantes de la carrera de Cine de la Universidad de Monterrey realizan en Sabinas su cortometraje de tesis, proyecto que aborda la vida en el campo y la dinámica entre vaqueros y dueños de ranchos. Los codirectores Jesús Erasmo García Tamez y José Andrés Lara Valdez señalaron que actualmente se encuentran en la etapa de scouting de locaciones y buscando financiamiento para concretar la producción.

García Tamez, nacido y criado en Sabinas, destacó que el proyecto representa la oportunidad de llevar una historia con identidad local a la pantalla. "Nos llena con mucho orgullo poder traer esta historia donde ha sido el sueño de realizar cine", expresó. Por su parte, Lara Valdez, originario de Monterrey, indicó que su trasfondo familiar ligado al contexto ganadero de Montemorelos influyó en el interés por mostrar el trabajo y la vida del campo.

La elección de Sabinas como sede de la filmación se dio por la conexión de uno de los directores con la ciudad y por el interés del equipo en los escenarios de la región. "Creció aquí, le gusta toda la historia, nos trajo acá para ver la posibilidad de hacerlo y a todos nos gustó todo lo que veíamos. Sabinas es un lugar muy bonito y queremos representarlo", comentaron. Añadieron que el noreste y Coahuila han sido poco representados en la industria cinematográfica mexicana, por lo que buscan llevar estas historias a nuevos públicos.

El cortometraje, descrito como un drama, se centra en Joaquín, un vaquero que tras trabajar toda su vida en un rancho decide irse con su familia, pero permanece atado al lugar debido a una deuda de su patrón. La trama se complica cuando intrusos ingresan al rancho y obligan a ambos personajes a involucrarse, desatando un conflicto violento donde salen a flote las tensiones y dinámicas de poder.

Los realizadores señalaron que les interesa profundizar en la vida del vaquero y mostrar la identidad cultural de Sabinas en otros rincones. El proyecto se encuentra en fase de preproducción y contempla grabarse en ranchos de la localidad que ya abrieron sus puertas al equipo de filmación.