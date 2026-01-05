Bolero Jesús Jaramillo ofrece servicios de lustrado en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con 37 años de experiencia en el oficio de lustrar calzado, Jesús Jaramillo Guerrero se siente orgulloso de su trabajo y agradecido con la oportunidad de mantener a su familia con un trabajo digno y honesto.

En la esquina de las calles Madero e Independencia, el conocido bolero o lustrador de calzado es tal vez uno de los más solicitados y populares del gremio, ya que además de realizar un excelente trabajo en el calzado, es un excelente conversador con sus clientes. Por ello, no es extraño que desde hace muchos años sea el líder del gremio en la ciudad.

Actualmente en Sabinas son alrededor de 10 personas las que abrazan este oficio, aunque algunos han tenido que dejar el trabajo debido a enfermedades o por buscar oportunidades en otros lugares. Sin embargo, Jaramillo Guerrero espera que aquellos que se han ido regresen a su trabajo, ya que hay lugares disponibles para ellos.

El entrevistado reconoció que el año 2024 fue bueno para el gremio, especialmente en la época decembrina, cuando la gente busca sus servicios de limpieza y hasta reparación de calzado. "La gente viene y se volea, quiere tener sus zapatos limpios", dijo. En general, el 2026 se perfila como un año positivo, siempre y cuando se mantenga la clientela y se trabaje de manera eficiente.

Jaramillo Guerrero enfatizó la importancia de la salud y la oportunidad de trabajar para salir adelante. "Habiendo salud, hay oportunidad de salir adelante en nuestro trabajo", dijo. El gremio de ilustradores de calzado de Sabinas busca seguir adelante y mantener su clientela, ofreciendo servicios de calidad y atención personalizada.

Finalmente, el reconocido lustrador de calzado concluyó expresando su deseo de que las cosas sigan igual o mejor en el futuro, y agradeció a la clientela por su apoyo. "Más con que nuestras gentes sigan viniendo y que Dios nos dé salud sobre todo", dijo.