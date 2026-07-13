DAIMAY ofrecerá vacantes en jornada de empleo en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Subsecretaría del Trabajo en la Región Carbonífera anunció la realización de una Jornada de Empleo los días 14 y 15 de julio en las instalaciones del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Sabinas, como parte de la estrategia del Gobierno del Estado para generar más oportunidades laborales.

La subsecretaria del Trabajo en la Región Carbonífera, Martha Carolina Morales Iribarren, informó que la actividad se realizará por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el respaldo de la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro y dará inicio a las 9:30 horas.

Durante la jornada se llevará a cabo el reclutamiento de personal para la empresa DAIMAY, ubicada en Ramos Arizpe, la cual ofrece vacantes para Operador(a) General, con respuesta inmediata a los aspirantes.

La empresa ofrece un bono de ingreso de 3 mil pesos, vales de despensa semanales, bonos por asistencia y productividad, además de dos seguros de vida, como parte de las prestaciones para los trabajadores.

Las personas interesadas deberán presentar solicitud de empleo elaborada, identificación oficial (INE), CURP, constancia de situación fiscal actualizada, comprobante de afiliación al IMSS, acta de nacimiento, comprobante de estudios y comprobante de domicilio vigente.

La jornada se desarrollará en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo Sabinas, ubicadas en la calle Lamadrid número 289, en la Zona Centro, los días 14 y 15 de julio, a partir de las 9:30 horas.