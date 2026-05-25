Aumentan reportes de fauna silvestre en Sabinas: José Dávila Paulin

SABINAS, COAH.- El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en la Región Carbonífera, José Dávila Paulin, informó que durante las últimas semanas se ha registrado un incremento en los reportes por presencia de fauna silvestre en sectores urbanos y suburbanos de Sabinas, contabilizando entre siete y diez casos por semana.

Entre las especies detectadas se encuentran reptiles como víboras, además de arácnidos, insectos y mamíferos como tlacuaches y mapaches, los cuales suelen refugiarse en patios, solares y viviendas donde existen acumulaciones de madera, láminas o materiales en desuso. Señaló que estos espacios ofrecen condiciones favorables de resguardo y acceso a alimento.

Explicó que uno de los principales factores que propician el acercamiento de fauna silvestre a las colonias es el manejo inadecuado de residuos. La basura expuesta y restos de comida atraen roedores, generando posteriormente la presencia de depredadores naturales como serpientes y aves rapaces, formando así un ciclo que incrementa la actividad de diversas especies dentro de la mancha urbana.

El funcionario destacó que la mayoría de los reportes son canalizados a través de las direcciones de Protección Civil y Bomberos, corporaciones encargadas de asegurar a los ejemplares para posteriormente liberarlos en zonas seguras de su hábitat natural, evitando afectaciones tanto a la población como a los propios animales.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para no intentar capturar, golpear o manipular a la fauna silvestre por cuenta propia, ya que esto puede representar un riesgo considerable. La recomendación es mantener al animal ubicado a distancia y solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes para realizar un manejo adecuado.

Finalmente, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reiteró la importancia de mantener limpios los patios y evitar acumulaciones de objetos que funcionen como refugio para estas especies. Se subrayó que la participación ciudadana y el reporte oportuno son fundamentales para disminuir riesgos y garantizar la protección de la fauna silvestre en Sabinas.