Hombre denuncia robo de bicicletas en Sabinas

SABINAS, COAH.- El señor José Luis Espinoza Vega denunció el robo de dos bicicletas de su propiedad en la zona centro de la ciudad. El primer robo ocurrió en la calle de Madrid, frente a la plaza, y el segundo en Soriana. A pesar de los esfuerzos por recuperar sus bicicletas, no ha habido resultados.

"Se siguen perdiendo bicicletas y no se ve que haya respuesta", dice Espinoza Vega con frustración. Las bicicletas estaban estacionadas en lugares públicos, transitados y "confiables" al estar cerca de autoridades, sin embargo, los amantes de lo ajeno se han salido con la suya.

Espinoza Vega utiliza sus bicicletas para transporte diario y pide a la autoridad que actúe en este caso. "Que hagan algo al respecto, porque esto sigue y los robos siguen" dijo. El ciudadano de Sabinas Coahuila espera que su denuncia sirva para que se tomen medidas para prevenir futuros robos y se recuperen las bicicletas robadas.

La falta de resultados en la investigación de los robos ha generado descontento en la comunidad. Espinoza Vega espera que su caso sea un llamado a la autoridad para que se tomen acciones concretas para combatir el robo de bicicletas en la zona centro de Sabinas Coahuila.

La denuncia del vecino de la Colonia Sarabia se suma a la de otros ciudadanos que la semana anterior sufrieron también el robo de este importante objeto, que para ellos es su medio de transporte a su trabajo y otras actividades.