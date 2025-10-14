Plazo para tramitar cartilla militar en Sabinas vence el 15 de octubre

SABINAS, COAH.- La encargada de la Junta Municipal de Reclutamiento en Sabinas, Coahuila, Rocío Rocha Reyes, hizo un llamado urgente a los jóvenes conscriptos de la clase 2007 que aún no han tramitado su media cartilla militar. El plazo para realizar este trámite vence este miércoles 15 de octubre, y no habrá prórroga.

"Ya mañana concluimos la recepción de la documentación de los chicos para lo de la cartilla militar", indicó Rocha Reyes, destacando la importancia de que los jóvenes se acerquen a realizar su trámite antes de la fecha límite. Los interesados pueden acudir a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento hasta las 13:00 horas.

Para realizar el trámite, los jóvenes deben presentar los siguientes documentos en copias fotostáticas: acta de nacimiento, CURP, comprobante de estudios, comprobante de domicilio y cuatro fotografías tamaño cartilla. Hasta el momento, se han recibido aproximadamente 200 trámites, y aún hay papelería disponible para quienes necesiten realizar su trámite.

La funcionaria hizo un llamado a los jóvenes que aún no han realizado su trámite a acercarse a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento para evitar problemas futuros. "Todavía tienen oportunidad", enfatizó Rocha Reyes, esperando que los jóvenes aprovechen esta oportunidad para regularizar su situación militar.

Es importante destacar que la media cartilla militar es un documento importante para los jóvenes, ya que puede ser requerida para diversos trámites y procesos.