Junta Municipal de Reclutamiento en Sabinas invita a tramitar media cartilla

SABINAS, COAH.- La Junta Municipal de Reclutamiento hizo un llamado a los jóvenes de la clase 2008 y remisos a tramitar su media cartilla. Rocío Rocha Reyes, encargada de la dependencia, informó que el año pasado se tramitaron alrededor de 150 cartillas y se espera que en esta ocasión haya más respuesta por parte de los jóvenes.

La documentación requerida para el trámite incluye el acta de nacimiento, el CURP, comprobante de estudios, comprobante de domicilio y cuatro fotografías. Los interesados pueden acudir a la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento de lunes a viernes de 9 a 13 horas para recibir la documentación.

Es importante destacar que el proceso de trámite de media cartilla dura hasta el 15 de octubre, por lo que los jóvenes tienen diez meses para realizar el trámite. Se invita a los jóvenes a aprovechar el período de vacaciones para realizar el trámite, especialmente aquellos que trabajan o estudian y no pueden hacerlo en horarios normales.

La junta municipal de reclutamiento ha solicitado 300 medias cartillas para tener margen y atender a los jóvenes que se acerquen a realizar el trámite. "Esperamos que los jóvenes se acerquen y sigan haciendo su trámite y ya lo tengan en regla", dijo Rocha Reyes.

La convocatoria es abierta para todos los jóvenes de la clase 2008 y remisos que deseen tramitar su media cartilla. Para más información, pueden acudir a la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento.

El trámite de media cartilla es esencial para los jóvenes, ya que les permite cumplir con sus obligaciones cívicas y militares. La Junta Municipal de Reclutamiento busca facilitar este proceso y asegurar que todos los jóvenes estén debidamente registrados.

La respuesta de los jóvenes al llamado de la Junta Municipal de Reclutamiento es crucial para el éxito de este programa. Se espera que la participación aumente en comparación con años anteriores, lo que beneficiará a la comunidad en general.