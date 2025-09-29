Junta de Reclutamiento de Sabinas convoca a jóvenes del 2007 para trámite de Cartilla Militar 2022

SABINAS, COAH.- La Junta Municipal de Reclutamiento lanzó un llamado urgente a los jóvenes nacidos en el año 2007, así como a los remisos, para que presenten la documentación necesaria y den inicio al trámite de su media cartilla militar. La fecha límite para cumplir con este requisito es el próximo 15 de octubre, y el horario de atención será de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en las oficinas de la junta.

Rocío Rocha Reyes informó que es indispensable que los interesados acudan con los documentos requeridos en copias fotostáticas. Entre ellos se encuentran el acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y comprobante de estudios. Además, deberán presentar cuatro fotografías tamaño cartilla, las cuales deben cumplir con especificaciones técnicas precisas.

La funcionaria subrayó que las fotografías deben ser tomadas en estudios fotográficos, ya que estos cuentan con los materiales adecuados y el formato exigido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Este detalle es crucial para evitar contratiempos en el proceso de registro y validación de la media cartilla.

Rocha Reyes enfatizó la importancia de que los jóvenes no dejen pasar esta oportunidad, ya que el trámite de liberación de la cartilla militar comenzará en enero de 2026. Cumplir con este proceso es un paso fundamental para quienes deseen estar al corriente con sus obligaciones cívicas y militares.

Finalmente, la encargada reiteró el compromiso de atender a todos los solicitantes de manera eficiente y ordenada. Invitó a los jóvenes a acudir lo antes posible y evitar aglomeraciones de último momento, asegurando así un trámite ágil y sin contratiempos.