Telcel recuerda a usuarios sobre el registro obligatorio de líneas en Sabinas

SABINAS, COAH.- Juan Carlos Hernández Hernández, distribuidor de la empresa Telcel, reiteró que el registro de líneas telefónicas ya está en vigor desde el 9 de enero. Los usuarios que ya tienen una línea telefónica tienen hasta el 30 de julio para registrarse, mientras que los nuevos chips que se compren deberán ser registrados de inmediato.

"El registro es importante para garantizar la seguridad y el uso adecuado de las líneas telefónicas. El proceso de registro se puede hacer de dos maneras: a través de la página web de Telcel, utilizando un código QR, o acudiendo a un centro de atención con identificación oficial", señaló.

En el caso de teléfonos de modelos clásicos sin cámara, que mayormente utilizan personas de la tercera edad, pueden acudir a un centro de atención para que se les registre la línea telefónica de manera gratuita. "No hay motivo para no registrarse, estamos aquí para ayudar", dijo Hernández Hernández.

Es importante destacar que el registro es obligatorio y que los usuarios que no se registren pueden perder su línea telefónica. Telcel y otras compañías están trabajando para mejorar el sistema de registro y hacerlo más rápido y eficiente. Los usuarios pueden obtener más información en la página web de Telcel o en un centro de atención.

Finalmente, el entrevistado confirmó que el registro se realiza de manera automática a los clientes que compran un equipo con número nuevo, de otra manera la venta no se puede realizar.