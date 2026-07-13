Juez de Sabinas impone prisión preventiva a Edgar N

SABINAS, COAH.- Mediante la continuación de la audiencia inicial, un juez del Juzgado Penal de Sabinas vinculó a proceso a Edgar N por los delitos de amenazas contra elementos policiacos y alterar el orden.

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva. La audiencia complementaria se realizará dentro de 2 meses, por lo que enfrentará el proceso penal recluido en un Centro de Reinserción Social.

Edgar N fue detenido hace algunos días en el municipio de Múzquiz, donde se desarrolló la investigación que derivó en su presentación ante la autoridad judicial.

El imputado se desempeñó como regidor durante la administración municipal encabezada por la ex alcaldesa Tania N.

La ex edil permanece actualmente interna en el Centro de Reinserción Social Femenil, donde enfrenta un proceso penal por el delito de peculado.

Con la vinculación a proceso, el procedimiento judicial contra Edgar N continuará conforme a las etapas previstas por la ley.