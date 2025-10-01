Mauricio Jaime Arellano Destaca en Concurso Master Grill

SABINAS, COAH. - El empresario restaurantero Mauricio Jaime Arellano, originario, expresó su agradecimiento al gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, por la oportunidad de ser parte del jurado en un concurso 'Master Grill' dentro del Festival del Rodeo Saltillo. Jaime Arellano destacó la distinción de ser seleccionado para esta responsabilidad, reflejando el reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la región.

Mauricio Jaime Arellano también habló sobre su impulso a la cultura de la carne asada, destacando el éxito del festival de la carne asada que nació de una iniciativa del Chef Parrillero y empresario local Anuar Yutani. 'Bendito Dios, estamos bien honrados ahora, el 18 de octubre vamos como parte del festival en Rodeo Saltillo', mencionó, subrayando la invitación para ser juez junto a los restaurantes más representativos de la región, que resalta la importancia de la región carbonífera y su conexión con la ganadería y la parrilla regional.

El empresario señaló que es la primera vez que asumirá esta responsabilidad como juez en el evento, destacando el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas al turismo y su apuesta por posicionar al Rodeo Saltillo como un evento destacado, comparable a referentes como el realizado en San Antonio, Texas. 'Nuestro gobernador Manolo Martínez está apostando mucho por el turismo', afirmó Arellano.

En el marco del festival, se realizarán concursos con la participación de veinte equipos, todos ellos campeones de diversos estados y concursos previos. 'Son puros campeones que vienen, se va a hacer este primer año y tenemos el honor de que nos invitaron como juez', expresó Mauricio Jaime Arellano, destacando las expectativas positivas para esta edición inaugural y las sorpresas previstas para el próximo año.

El empresario concluyó enfatizando el orgullo de representar a la región carbonífera y su pasión por actividades como la ganadería, reflejando el compromiso de promover la cultura y tradiciones de Coahuila en eventos de gran relevancia como el Rodeo Saltillo, consolidando así el crecimiento turístico de la entidad.