Fumigación en Sabinas como medida preventiva tras muerte de adolescente

SABINAS, COAH.- Ante la reciente muerte de un adolescente de 14 años en la colonia Las Vírgenes, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villarreal, pidió prudencia y respeto, señalando que aún no se ha confirmado si el fallecimiento fue causado por rickettsia. Los resultados del laboratorio estatal siguen en proceso, por lo que no se puede establecer un diagnóstico definitivo.

La declaración del funcionario se dio luego de que el alcalde José Feliciano Díaz Iribarren afirmara públicamente que la causa del deceso fue esta enfermedad transmitida por garrapatas. Jiménez Villarreal subrayó que, aunque se trata de un caso sospechoso, no corresponde emitir juicios sin respaldo clínico. "Se debe respetar el dolor de la familia y esperar los resultados oficiales", expresó.

Mientras tanto, la Jurisdicción Sanitaria mantiene operativos de fumigación en escuelas, colonias y espacios públicos de los municipios de la región carbonífera, como parte de las acciones preventivas contra la rickettsia y el dengue. Estas labores buscan reducir la presencia de vectores como garrapatas y mosquitos, especialmente en temporada de calor.

Jiménez Villarreal reiteró que el personal de salud trabaja de manera constante para proteger a la población, y que cualquier caso sospechoso se atiende con protocolos establecidos. También hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las medidas de prevención, como el control de mascotas y la limpieza de patios.

Finalmente, el jefe sanitario insistió en que la información oficial será compartida una vez que se tengan los resultados del laboratorio. "No podemos adelantar conclusiones. Lo más importante ahora es acompañar con respeto a la familia y continuar trabajando por la salud de todos", concluyó.