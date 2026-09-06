Caen 4 pulgadas de lluvia en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las lluvias registradas el pasado sábado en el municipio de Múzquiz ante la tormenta eléctrica dejaron una captación de hasta cuatro pulgadas de agua en la zona serrana, informó el director de Protección Civil Municipal, Víctor Guajardo Loo.

El funcionario precisó que en la zona urbana de la cabecera municipal se registraron aproximadamente dos pulgadas de precipitación, mientras que la mayor intensidad de la tormenta se concentró en la sierra Santa Rosa.

Explicó que las precipitaciones provocaron el incremento en el caudal de diversos arroyos, entre ellos el Zamora, por donde descendió una importante cantidad de agua hacia las partes bajas ubicadas en el sector nororiente de la cabecera municipal.

Guajardo Loo destacó que, pese a la intensidad de las lluvias y al crecimiento de los arroyos, no se registraron inundaciones como consecuencia de este fenómeno climático.

El director de Protección Civil señaló que se prevé la continuidad de lluvias durante los próximos días, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

Finalmente, pidió a la ciudadanía consultar las páginas oficiales de Protección Civil y mantenerse informada sobre el pronóstico del tiempo para conocer oportunamente cualquier aviso relacionado con las condiciones climáticas.